Вальверде определил первых двух игроков, с которыми "Барселона" расстанется летом

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определил первых двух игроков, с которыми его клуб должен расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, места в своей команде наставник "сине-гранатовых" не видит для полузащитника Рафиньи Алькантары и вингера Жерара Делофеу, которые вторую часть текущего сезона проводят в арендах в миланском "Интере" и "Уотфорде" соответственно. Вероятнее всего контракт первого будет выкуплен "нерадзурри", а второй будет выставлен на трансфер.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала замену для Бускетса. | soccernews.ru