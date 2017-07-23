Вальверде определил первых трех кандидатов "на выход"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, по всей видимости, уже определился с первыми тремя футболистами, которые покинут клуб в текущее трансферное окно.

Как информирует Mundo Deportivo, не задействовав в игре против туринского "Ювентуса" защитников Дугласа и Томаса Вермалена, а также вингера Мунира Эль-Хаддади, наставник "сине-гранатовых" явно намекнул на то, что именно эти игроки будут первыми кандидатами на уход из команды.

Напомним, Вальверде обсудил с Неймаром возможный уход футболиста в ПСЖ. | soccernews.ru