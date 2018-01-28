Вальверде определился с заявкой на игру против "Алавеса"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой своей команды на сегодняшнюю игру Ла Лиги против "Алавеса".

Так, свой выбор наставник "сне-гранатовых" остановил на следующих исполнителях:

Вратари: Тер Штеген, Силлессен;

Защитники: Семеду, Пике, Альба, Динь, Роберто, Видаль, Умтити, Мина;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Иньеста, Коутиньо, Паулиньо;

Нападающие: Луис Суарес, Месси, Пако Алькасер.

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