Вальверде определился с заявкой на игру против "Алавеса"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой своей команды на сегодняшнюю игру Ла Лиги против "Алавеса".
Так, свой выбор наставник "сне-гранатовых" остановил на следующих исполнителях:
Вратари: Тер Штеген, Силлессен;
Защитники: Семеду, Пике, Альба, Динь, Роберто, Видаль, Умтити, Мина;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Иньеста, Коутиньо, Паулиньо;
Нападающие: Луис Суарес, Месси, Пако Алькасер.
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