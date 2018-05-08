Вальверде определился с заявкой на матч против "Вильярреала"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой на своей команды на перенесенный матч 34-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Так, шанс появиться завтра на поле "Камп Ноу" в составе хозяев имеют:

вратари - тер Штеген, Силлессен;

защитники - Семеду, Пике, Альба, Динь, Мина, Вермален;

полузащитники - Ракитич, Бускетс, Иньеста, Коутиньо, Паулиньо, Гомеш;

нападающие - Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер.

Напомним, "Барселона" и "Ювентус" претендуют на хавбека ПСЖ. | soccernews.ru