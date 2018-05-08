Вальверде определился с заявкой на матч против "Вильярреала"

Теги барселонавильярреалэрнесто вальверде

Вальверде определился с заявкой на матч против "Вильярреала"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой на своей команды на перенесенный матч 34-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Так, шанс появиться завтра на поле "Камп Ноу" в составе хозяев имеют:

вратари - тер Штеген, Силлессен;

защитники - Семеду, Пике, Альба, Динь, Мина, Вермален;

полузащитники - Ракитич, Бускетс, Иньеста, Коутиньо, Паулиньо, Гомеш;

нападающие - Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер.

Напомним, "Барселона" и "Ювентус" претендуют на хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов