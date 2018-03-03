Вальверде определился с заявкой на матч с "Атлетико"

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Вальверде определился с заявкой на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой на матч 27-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

Защитники: Томас Вермален, Жерар Пике, Люка Динь, Самюэль Умтити, Жорди Альба;

Полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Паулиньо, Андрес Иньеста, Филиппе Коутиньо, Андре Гомеш;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер. 

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

Не пропустите: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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