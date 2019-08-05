Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.



В списке значатся 26 футболистов



Голкиперы: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо

Полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо

Нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис

Напомним, что капитан каталонцев Лионель Месси из-за травмы пропустит сбор.



В США "Барселона" сыграет с "Наполи" 8 и 11 августа.



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