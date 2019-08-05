Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.
В списке значатся 26 футболистов
Голкиперы: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо
Полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо
Нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис
Напомним, что капитан каталонцев Лионель Месси из-за травмы пропустит сбор.
В США "Барселона" сыграет с "Наполи" 8 и 11 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
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|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32