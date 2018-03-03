Вальверде определился со стартовым составом "Барселоны" на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уже определился со стартовым составом своей команды на матч 27-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

"Я принял решение касательно состава, это точно. Паулиньо - вариант в числе этих одиннадцати" - цитирует Вальверде Sport.es.

Напомним, что матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

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