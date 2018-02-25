Вальверде остался доволен игрой Дембеле и Коутиньо в матче с "Жироной"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Усмана Дембеле и Коутиньо в матче с "Жироной" (6:1).

"Дембеле и Коутиньо - такие футболисты, которые должны привносить разнообразие в командных действиях "Барселоны". У Усмана более атакующий профиль, который влияет на глубину действий. Однако он испытывал некоторые проблемы со здоровьем на протяжении сезона. Он все еще адаптируется в команде. А Коутиньо очень хорошо проявляет себя в оттянутой игре. Я думаю, что по итогам этой встречи оба футболиста сделали шаг вперед" - приводит слова Вальверде Sport360.

Напомним, что в матче с "Жироной" Коутиньо забил гол и отдал ассист, а Дембеле отметился результативной передачей.

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