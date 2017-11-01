Вальверде остался доволен игрой Луиса Суареса в матче с "Олимпиакосом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру форварда Луиса Суареса в матче против "Олимпиакоса" (0:0).

"Мне очень нравится эта версия Суареса. Иногда гол зависит от сантиметра влево или сантиметра вправо. У нас были шансы забить. Успехи впереди. Команда мне понравилась" - приводит слова Вальверде FourFourTwo.

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