Вальверде остался недоволен работой "Барселоны" в вопросе исходящих трансферов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен работой своего клуба в вопросе исходящих трансферов.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" планировал, что еще до выхода из отпуска в его команде уже не будет защитников Люки Диня, Алейша Видаля и Йерри Мины, на которых он перестал рассчитывать. Однако отсутствие должного спроса на них и желание каталонского гранда получить с их продажи максимально возможную выручку вынудили 54-летнего специалиста включить этих футболистов в число своих подопечных для подготовки к новому сезону.

Напомним, "Барселона" может подписать бывшую трансферную цель "Реала". | soccernews.ru