Вальверде остался недоволен работой "Барселоны" в вопросе исходящих трансферов

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Вальверде остался недоволен работой "Барселоны" в вопросе исходящих трансферовГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен работой своего клуба в вопросе исходящих трансферов.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" планировал, что еще до выхода из отпуска в его команде уже не будет защитников Люки Диня, Алейша Видаля и Йерри Мины, на которых он перестал рассчитывать. Однако отсутствие должного спроса на них и желание каталонского гранда получить с их продажи максимально возможную выручку вынудили 54-летнего специалиста включить этих футболистов в число своих подопечных для подготовки к новому сезону.

Напомним,  "Барселона" может подписать бывшую трансферную цель "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Минут продать с суммой фиксированной обратного выкупа

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ВИКТОР

мину оставить

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Бадян

По поводу Мины согласен.В майке Барселоны выходил не более пяти раз,а уже решили продавать,хотя так долго желали его трансфера.

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Пьянь

Мина провалил матч с Леванте. Видимо после этого матча на него не рассчитывают. Тем более, взяли Лангле.

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