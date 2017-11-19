Вальверде остался недоволен работой руководства "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде остался недоволен работой руководства "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен работой руководства своего клуба.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" предъявил претензии относительно комплектации его команды. В частности, 53-летний специалист выразил недовольство из-за того, что в летнее трансферное окно "Барса" так и не подписала еще одного центрального защитника, что привело к тому, что в распоряжении тренера на следующий матч Ла Лиги против "Валенсии" осталось только два центрбека - Самюэль Умтити и Томас Вермален, причем последний в нынешнем сезоне сыграл всего одну игру за клуб.

Напомним, Пике пропустит матч против "Валенсии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов