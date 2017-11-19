Вальверде остался недоволен работой руководства "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен работой руководства своего клуба.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" предъявил претензии относительно комплектации его команды. В частности, 53-летний специалист выразил недовольство из-за того, что в летнее трансферное окно "Барса" так и не подписала еще одного центрального защитника, что привело к тому, что в распоряжении тренера на следующий матч Ла Лиги против "Валенсии" осталось только два центрбека - Самюэль Умтити и Томас Вермален, причем последний в нынешнем сезоне сыграл всего одну игру за клуб.

Напомним, Пике пропустит матч против "Валенсии". | soccernews.ru