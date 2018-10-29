Вальверде оставил вне заявки на матч с "Культураль Леонесой" семь основных игроков

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Культураль Леонесы".

Как сообщает Sport.es, вне состава наставник "сине-гранатовых" решил оставить сразу семь основных игроков - Марка-Андре тер Штегена, Жерара Пике, Жорди Альбу, Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Филиппе Коутиньо и Луиса Суареса.

Напомним, что матч "Культураль Леонеса" - "Барселона" состоится в среду, 31 октября, в 23:30 по московскому времени.

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