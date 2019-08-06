Вальверде освободил место в заявке "Реала" для талантливого бразильца
Уругвайский полузащитник "Реала" Федерико Вальверде стал гражданином Европейского союза, получив испанское гражданство, сообщает Marca.
По сведениям издания, благодаря этому количество игроков "Реала", претендующих на три места в заявке для футболистов не из стран ЕС, сократилось до четырех. Скорее всего, в заявку команды попадут трое бразильцев - защитник Эдер Милитао, полузащитник Родриго Гоэс, а также нападающий Винисиус Жуниор. Конкурентом Родриго за место в заявке был японский хавбек Такефуса Кубо, но главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан сделал выбор в пользу бразильца.
18-летний Родриго перешел в "Реал" из "Сантоса" нынешним летом за 45 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
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|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32