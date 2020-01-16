Вальверде отказался от части компенсации за увольнение из "Барселоны"

2 Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде отказался от части компенсации за увольнение из "Барселоны"

Издание Mundo Deportivo опубликовало новые данные об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "Барселоны".

По информации источника, 55-летний специалист получил лишь часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Сообщается, что такой шаг был инициативой самого наставника, который хотел сохранить хорошие отношения с каталонским клубом.

Напомним, что Вальверде возглавлял "Барсу" с лета 2017 года и выиграл с командой четыре трофея.

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Комментарии

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lesnovsky

Поступил по-мужски... Но лучше было бы, если бы сам ушел вовремя...

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Azoma

А ты бы ушел?

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