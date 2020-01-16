Вальверде отказался от части компенсации за увольнение из "Барселоны"
Издание Mundo Deportivo опубликовало новые данные об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "Барселоны".
По информации источника, 55-летний специалист получил лишь часть компенсации за досрочное расторжение контракта.
Сообщается, что такой шаг был инициативой самого наставника, который хотел сохранить хорошие отношения с каталонским клубом.
Напомним, что Вальверде возглавлял "Барсу" с лета 2017 года и выиграл с командой четыре трофея.
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|Хетафе
|19
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|9
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|19
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
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|Бетис
|19
|24
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|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
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|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
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|14
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|Эспаньол
|19
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