Вальверде отказался возвращаться в "Атлетик"

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Вальверде отказался возвращаться в "Атлетик"

Появилась новая информация касательно назначения Марселино Гарсии Тораля на пост тренера "Атлетика".

По сведениям Mundo Deportivo, изначально "Атлетик" приглашал на пост тренера Эрнесто Вальверде, который уже ранее тренировал команду с 2003 по 2005 год, а также с 2013 по 2017 год.

Отмечается, что Вальверде отклонил предложение, так как не собирается возвращаться к работе в ближайшее время. Однако Вальверде может передумать, если поступит очень выгодное предложение.

Последним клубом Вальверде была "Барселона", которую он возглавлял с 2017 по 2020 год. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.

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