Вальверде: "Отличная игра, ужин для всех удался на славу"

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Вальверде: "Отличная игра, ужин для всех удался на славу"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против "Атлетико" (1:1).

"Отличная игра, ужин для всех удался на славу. Я говорил, что нам придется приспосабливаться, и нам это удалось. Неспортивное поведение Суареса во время празднования гола? Я этого не заметил. Не думаю, что мои футболисты вели себя неспортивно.

Да, Месси немного подустал после напряженных игр за сборную, но мы знаем, что он полезен в любой ситуации. Он очень старался, а когда он с мячом, от него всегда ждешь опасности" - приводит слова Вальверде Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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