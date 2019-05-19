Вальверде отреагировал на возможный трансфер Гризманна

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Вальверде отреагировал на возможный трансфер Гризманна

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное подписание форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Переговоры уже ведутся, однако сезон еще не завершен. У нас есть возможность выиграть второй трофей и мы сконцентрированы на этом.

Остальные вопросы будем обсуждать потом. Гризманн - хороший футболист, мы всегда об этом говорили", - приводит слова Вальверде Sky Sports.

Напомним, что ранее Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико" по окончании сезона.

В нынешнем сезоне француз провел 48 игр, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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