Вальверде ответил на вопрос о будущем Неймара

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о будущем форварда своей команды Неймара.

"Новых новостей относительно его будущего нет, разве только, что он очень счастлив с нами. Он разговаривал со своими друзьями из "Манчестера", он находится здесь с нами, он в порядке", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницу. | soccernews.ru