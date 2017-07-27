Вальверде ответил на вопрос о будущем Неймара

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Вальверде ответил на вопрос о будущем НеймараГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о будущем форварда своей команды Неймара.

"Новых новостей относительно его будущего нет, разве только, что он очень счастлив с нами. Он разговаривал со своими друзьями из "Манчестера", он находится здесь с нами, он в порядке", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницу. | soccernews.ru

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