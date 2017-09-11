Вальверде ответил на жалобы "Реала" на судей

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Вальверде ответил на жалобы "Реала" на судейГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на жалобы мадридского "Реала" на работу судей в Ла Лиге.

"Реал" жалуется на работу арбитров? Мы только нацелены на победу, и ничего больше. Я не знаю, что думают по этому поводу остальные, мне все равно", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" отложила покупку защитника из-за Месси. | soccernews.ru

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