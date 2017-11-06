Вальверде озвучил руководству "Барселоны" свои требования по трансферам

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился с руководством клуба своими соображениями по поводу трансферной политики.

Как сообщает Sport.es, наставник "сине-гранатовых" хочет видеть в своей команде только тех футболистов, которые способны сразу усилить стартовый состав.

Напомним, что СМИ сватают в "Барселону" уже в январе полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

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