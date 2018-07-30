Вальверде озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне"

3 Теги барселонаэрнесто вальвердедани пареховиллианмиралем пьяничкристиан эриксен

Вальверде озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде озвучил трансферные пожелания руководству своего клуба.

Так, еще перед началом предсезонной подготовки наставник "сине-гранатовых" сообщил, что хотел бы заполучить в число своих подопечных кого-то из следующего списка: Виллиана ("Челси"), Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"), Миралема Пьянича ("Ювентус") или Дани Парехо ("Валенсия").

Напомним,  Вальверде принял решение по будущему Мунира и Рафиньи. | soccernews.ru

Комментарии
Сергей

Эриксен однозначно!

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Никола

а будет никчёмный парехо

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Kireman

Даёшь Эриксена

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