Вальверде озвучил свои трансферные пожелания "Барселоне"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде озвучил трансферные пожелания руководству своего клуба.

Так, еще перед началом предсезонной подготовки наставник "сине-гранатовых" сообщил, что хотел бы заполучить в число своих подопечных кого-то из следующего списка: Виллиана ("Челси"), Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"), Миралема Пьянича ("Ювентус") или Дани Парехо ("Валенсия").

Напомним, Вальверде принял решение по будущему Мунира и Рафиньи. | soccernews.ru