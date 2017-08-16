Вальверде: "Паулиньо станет очень важным игроком для "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердепаулиньо

Вальверде: "Паулиньо станет очень важным игроком для "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о новичке своей команды Паулиньо.

"С технической точки зрения, он является важным игроком, к тому же физически он очень силен, чего нам не хватает. Когда он будет на поле, он будет для нас тоже важен, и вы увидите, это уже в этом сезоне", - цитирует наставника "сине-гранатовых" SquawkaNews.

Напомним, Вальверде рассчитывает на Серхи Роберто. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Ну-ну, конечно все увидим. Вполне возможно и отставку Вальверде в новом сезоне увидим.

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