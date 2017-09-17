Вальверде переговорил с Луисом Суаресом

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в личной беседе переговорил с форвардом своей команды Луисом Суаресом.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых", видя разочарование уругвайца своей игрой во вчерашнем матче против "Хетафе", решил поднять боевой дух своего игрока. Так, 53-летний специалист призвал футболиста продолжать успешно работать, заверив его в том, что он еще наберет свои лучшие кондиции.

Напомним, "Барселона" намерена расстаться со своим вингером. | soccernews.ru