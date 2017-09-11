Вальверде планирует выпустить Дембеле в стартовом составе на матч против "Ювентуса"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует выпустить вингера своей команды Усмана Дембеле в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Как информирует sport.es, наставник "сине-гранатовых" остался доволен игрой своего новобранца в его дебютном поединке за клуб против "Эспаньола". 53-летний специалист был приятно удивлен не только физической формой 20-летнего француза, но и его взаимодействием с партнерами по команде.

Напомним, Месси и Суарес остались довольны дебютом Дембеле. | soccernews.ru