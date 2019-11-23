Вальверде поделился мнением о состоянии Дембеле
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, как чувствует себя хавбек команды Усман Дембеле перед матчем 14-го тура Примеры с "Леганесом". Об этом пишет Marca.
"Для нас важно видеть прогресс в результатах Дембеле. Все травмы, полученные им, негативно сказались. У него было несколько мышечных повреждений, из-за которых он не мог играть так, как нам бы хотелось. Надеюсь, он придет в хорошую форму и будет выступать регулярно", - сказал Вальверде.
В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах Примеры, забив 1 гол.
А еще: Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Вальверде поделился мнением о состоянии Дембеле
-
1
Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ
-
Тотти заявил, что не вернется в "Рому"
-
Чех прокомментировал высокие штрафы в "Челси", установленные Лэмпардом
-
Семин: "Нельзя не восхищаться Крыховяком"
-
Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке
-
1
Каррера рассказал о перспективах Миранчука в "Ювентусе"
-
Крыховяк: "Нам играть в Лиге чемпионов, если мы хотим выиграть, нужно лучше выступать"
-
Семин прокомментировал победу в матче над "Тамбовом"
-
1
Крыховяк признан лучшим футболистом матча "Тамбов" - "Локомотив"
-
Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года
-
Бэйл вошел в заявку "Реала" на матч с "Реал Сосьедадом"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
-
"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый
-
1
Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"
-
УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
-
Лэмпард заявил, что ни за что не согласится возглавить "Тоттенхэм"
-
1
Гризманн признался, что не знает, как идти в обводку
-
Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука
-
Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6