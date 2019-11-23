Вальверде поделился мнением о состоянии Дембеле

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Вальверде поделился мнением о состоянии Дембеле

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, как чувствует себя хавбек команды Усман Дембеле перед матчем 14-го тура Примеры с "Леганесом". Об этом пишет Marca.

"Для нас важно видеть прогресс в результатах Дембеле. Все травмы, полученные им, негативно сказались. У него было несколько мышечных повреждений, из-за которых он не мог играть так, как нам бы хотелось. Надеюсь, он придет в хорошую форму и будет выступать регулярно", - сказал Вальверде.

В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах Примеры, забив 1 гол.

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