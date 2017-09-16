Вальверде поделился мнением о Видале

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Вальверде поделился мнением о Видале

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что он думает о защитнике Алейше Видале.

"Я доволен им и его выступлениями. Вспомните: он вышел в старте против "Алавеса". Он не играл в последних двух матчах, но это может измениться в любой момент. Алеиш, кроме того, является футболистом, который может помочь нам сразу в нескольких позициях. Я понимаю, что подобные вопросы будут повторяться, так как каждую неделю мне придется менять одного или двух игроков в составе" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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