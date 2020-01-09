Вальверде поделился мнением о возможном переходе Погба в "Реал"
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал возможный переход хавбека "МЮ" Поля Погба в стан испанского клуба. Об этом сообщает Goal.
"Я стараюсь наслаждаться каждый раз, когда надеваю футболку "Реала". Если в будущем Погба придет в команду, я смогу у него многому научиться.
Зидан меня поддерживает всегда. Даже когда я не играл не минуты. Он придает мне уверенности", - сказал Вальверде.
Полузащитник участвовал в этом сезоне в 15 матчах Примеры, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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|Атлетико Мадрид
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Леванте
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|19
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|Алавес
|19
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|19
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|Сельта Виго
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|19
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|Леганес
|19
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|19
|11