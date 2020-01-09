Вальверде поделился мнением о возможном переходе Погба в "Реал"

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал возможный переход хавбека "МЮ" Поля Погба в стан испанского клуба. Об этом сообщает Goal.



"Я стараюсь наслаждаться каждый раз, когда надеваю футболку "Реала". Если в будущем Погба придет в команду, я смогу у него многому научиться.



Зидан меня поддерживает всегда. Даже когда я не играл не минуты. Он придает мне уверенности", - сказал Вальверде.



Полузащитник участвовал в этом сезоне в 15 матчах Примеры, отметившись 2 голами и 3 ассистами.



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