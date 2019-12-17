Вальверде поделился мыслями о предстоящем Класико
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче 10-го тура Примеры с "Реалом".
Напомним, эта встреча была перенесена на 18 декабря из-за напряженной политической обстановке в Каталонии.
"Это пока первый круг, впереди есть еще матчи. Оба клуба хотят выйти вперед после матча. "Барселона" и "Реал" близки по своему уроню. Неважно сколько у тебя очков, в матче с "Реалом" все уравнивается.
Мы привыкли, что вокруг наших матчей много ажиотажа, мы не можем сейчас на что-то повлиять. Этот матч нас очень волнует и у нас будет 90 минут, чтобы показать себя", - цитирует Вальверде Marca.
Эль Класико состоится завтра, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).
У обеих команд по 35 баллов в активе.
А еще: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10