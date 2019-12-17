Вальверде поделился мыслями о предстоящем Класико

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче 10-го тура Примеры с "Реалом".

Напомним, эта встреча была перенесена на 18 декабря из-за напряженной политической обстановке в Каталонии.

"Это пока первый круг, впереди есть еще матчи. Оба клуба хотят выйти вперед после матча. "Барселона" и "Реал" близки по своему уроню. Неважно сколько у тебя очков, в матче с "Реалом" все уравнивается.

Мы привыкли, что вокруг наших матчей много ажиотажа, мы не можем сейчас на что-то повлиять. Этот матч нас очень волнует и у нас будет 90 минут, чтобы показать себя", - цитирует Вальверде Marca.

Эль Класико состоится завтра, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

У обеих команд по 35 баллов в активе.

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