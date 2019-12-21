Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"

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Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о матче 18-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (4:1). Об этом сообщает Marca.

"Отлично провели первый тайм, начало второго получилась не очень, мы пропустили. После третьего мяча мы окончательно успокоились.

Мы провели очень напряженный месяц. Хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать", - сказал Вальверде.

Благодаря этой победе каталонский клуб набрал три балла и стал единоличным лидером Примеры. "Алавес" занимает 15 место.

А еще: "Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры| http://soccernews.ru
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