Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о матче 18-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (4:1). Об этом сообщает Marca.
"Отлично провели первый тайм, начало второго получилась не очень, мы пропустили. После третьего мяча мы окончательно успокоились.
Мы провели очень напряженный месяц. Хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать", - сказал Вальверде.
Благодаря этой победе каталонский клуб набрал три балла и стал единоличным лидером Примеры. "Алавес" занимает 15 место.
А еще: "Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|18
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10