Вальверде поделился ожиданиями от Эль Класико

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча 36-го тура испанской Примеры против мадридского "Реала".

"Мы ценим тот факт, что "Реал" вышел в финал Лиги Чемпионов, потому что это непросто. Они также ценят Ла Лигу, потому что знают, как сложно в ней победить. На "Сантьяго Бернабеу" была отличная атмосфера, и мы надеемся, что завтра будет также. Мы уже много говорили о чемпионском коридоре. Он не зависит от того, сколько раз мы обсудим это. Для меня всё в порядке. Мы не придаём этому особого значения. Вокруг столько шума, но я думаю, что всё куда проще. Между прямыми соперниками всегда возникает больше резонанса" - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что Эль Класико состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

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