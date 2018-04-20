Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании

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Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии финального матча Кубка Испании против "Севильи".

"Победа в Кубке Испании - хороший способ забыть неудачу в Лиге Чемпионов. "Барселона" нацелена на победу во всех турнирах. Мы чувствуем давление, как и при других финалах, потому что мы ещё не выиграли. Возможно, мы фавориты, но нам предстоит тяжёлый матч. Последняя игра против "Севильи" - это повод задуматься и учесть ошибки. У них много отличных игроков, которые могут принести своей команде победу" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится в субботу, 21 апреля, в 22:30 по московскому времени.

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