Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против "Атлетико".

"Матч против "Атлетико" - это притягательная игра. Обе команды сильны, и три очка стоят очень много. "Барселона" должна отдать на поле все, чтобы одержать победу в этом матче.

Мы уверены, что "Камп Ноу" отреагирует на важность этого матча. Фанаты будут вести себя шумно, это гарантировано" - приводит слова Вальверде твиттер клуба.

Поединок между "Барселоной" и "Атлетико" состоится 4 марта в 18:15 по московскому времени.

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