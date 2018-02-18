Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Челси"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против "Челси".

"Я надеюсь, что нам удастся показать хорошую игру. Лига чемпионов - это совсем другой турнир. Мы рассчитываем одержать победу в матче с "Челси" - приводит слова Вальверде Marca.

Поединок между "Челси" и "Барселоной" состоится 20 февраля.

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