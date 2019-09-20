Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Гранадой"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о предстоящем матче 5-го тура Примеры с "Гранадой". Об этом сообщает Marca.

"В гостях мы пока не добивались хороших результатов, за что и страдаем. В матче с "Осасуной" мы не смогли выиграть. Нужно изменить ситуацию. Именно такие матчи определяют судьбу чемпионата.

Месси хорошо выглядел в матче с "Боруссией", несмотря на то, что раньше он не играл. Надеемся, он принесет нам результаты", - сказал Вальверде.

Матч "Гранада" - "Барселона" пройдет 21 сентября на стадионе "Лос-Карменес" и начнется - в 22:00 мск.

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