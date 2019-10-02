Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Интером"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

"Интер" заметно изменился. У клуба новый тренер, обновлённый состав и игровая система. Команда отлично начала сезон, выиграв все матчи в чемпионате. Мы ждём тяжёлую игру. Едва ли можно ориентироваться на матч прошлого года, потому что это новый "Интер" со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить", - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Барселона" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Обе команды стартовали в Лиге Чемпионов с ничьих: "блауграна" - в игре с дортмундской "Боруссией", а "нерадзурри" - в поединке со "Славией".

Не пропустите: "Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером". | http://soccernews.ru