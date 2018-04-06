Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Леганесом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против "Леганеса".

"Для нас имеет значение только победа в матче с "Леганесом", потому что "Барселоне" нужно еще 15 очков, чтобы стать чемпионом. Не нужно думать ни о каких других играх. Если мы выиграем, останется только 12 очков. Вот что важно прямо сейчас.

Я ожидаю увидеть тот же "Леганес", который мы видели в течение всего сезона. Эта команда проводит хороший год, и хотя в первом круге мы выиграли со счетом 3:0, это была тяжелая игра. "Леганес" хорошо выглядел в поединках с "Реалом", "Атлетико", "Севильей" и "Вильярреалом", их сложно обыграть" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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