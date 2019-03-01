Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящей игре против "Реала".

"Это совершенно иной турнир. Будет трудно выиграть в двух играх кряду, но мы постараемся. Наша победа морально ударит по "Реалу", а это наш прямой конкурент. Нас ждет еще более сложная битва, однако мы не собираемся сдаваться", - приводит слова Вальверде Diario Sport.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

После 25 туров "Барселона" лидирует в Примере, а "Реал" идет на третьем месте. Между клубами разница в девять очков.

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