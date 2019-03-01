Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящей игре против "Реала".
"Это совершенно иной турнир. Будет трудно выиграть в двух играх кряду, но мы постараемся. Наша победа морально ударит по "Реалу", а это наш прямой конкурент. Нас ждет еще более сложная битва, однако мы не собираемся сдаваться", - приводит слова Вальверде Diario Sport.
Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.
После 25 туров "Барселона" лидирует в Примере, а "Реал" идет на третьем месте. Между клубами разница в девять очков.
Читайте также: "Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
-
"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели
-
"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
Лента новостей
-
Появилась новая информация касательно возможного участия Кавани в ответной игре с "Манчестер Юнайтед"
-
Ибрагимович получил капитанскую повязку
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"
-
РПЛ будет транслировать матчи на YouTube за рубежом
-
Жиру может покинуть "Челси"
-
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Перспективного форварда "Милана" Кутроне зовут в АПЛ
-
"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели
-
"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Два топ-клуб вышли из борьбы за Милинковича-Савича
-
"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
-
Капитан "Реала" может пропустить субботнее Эль Класико
-
Ибрагимович рассказал, кем он хотел бы стать после завершения карьеры футболиста
-
ПСЖ готов продать права на название стадиона
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
-
Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ
-
Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" нашел замену Икарди в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19