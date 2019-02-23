Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча 25-го тура Примеры против "Севильи".
"Нам предстоит сыграть с очень сложным соперником, который особенно хорошо выступает дома. Этот матч очень важен для нас. Есть и другие игры, о которых стоит подумать, но мы должны сначала победить "Севилью". Мы стремимся нарастить наше преимущество и не дать преследователям догнать нас", - приводит слова Вальверде Goal.com.
Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.
Перед очной встречей "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая идущих четвёртыми "нервионцев" на 17 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|25
|19