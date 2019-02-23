Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча 25-го тура Примеры против "Севильи".

"Нам предстоит сыграть с очень сложным соперником, который особенно хорошо выступает дома. Этот матч очень важен для нас. Есть и другие игры, о которых стоит подумать, но мы должны сначала победить "Севилью". Мы стремимся нарастить наше преимущество и не дать преследователям догнать нас", - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

Перед очной встречей "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая идущих четвёртыми "нервионцев" на 17 очков.

Не пропустите: "Барселона" огласила состав на битву с "Севильей" в Примере. | http://soccernews.ru

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