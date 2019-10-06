Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча 8-го тура чемпионата Испании с "Севильей". Об этом сообщает Goal.

"Месси и Суарес в отличной форме. В матче с "Интером" (2:1) они показали отличный результат. В воскресенья я решу начнут ли они с первых минут, или выйдут позже. 

Сейчас мы на хорошем пути, но встреча предстоит с сильной командой", - сказал Вальверде.

Матч "Барселона" - "Севилья" пройдет сегодня, 6 октября, на "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).

"Барселона" с 13 очками занимает 4 место в турнирной таблице Примеры, "Севилья" с таким же количеством баллов расположилась на 6 месте.

А еще: "Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"| http://soccernews.ru
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