Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Валенсией"

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Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Валенсией"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против "Валенсии".

"Очевидно, я хочу увидеть правильную реакцию от своей команды на вылет из Лиги Чемпионов. У нас был плохой день, ничего больше. Никакой недооценки "Ромы" не было. Мы знали, что будет сложно. Теперь нам осталось довести дело до победы в Примере" - приводит слова Вальверде Tuttomercatoweb.

Поединок между "Барселоной" и "Валенсией" состоится завтра в 17:15 по московскому времени.

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