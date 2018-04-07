Вальверде поделился ожиданиями от ответной игры с "Ромой"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде порассуждал об ответной игре с "Ромой" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы должны помнить, что "Рома" забила три гола "Челси" дома и на выезде. Мне понравилось, как мы играли против "Ромы", игра получилась непростой. Создавали опасные моменты, но и допускали определенные осечки.

Мы в четвертьфинале, поэтому должны понимать, что оппоненты будут играть на высоком уровне" - приводит слова Вальверде Football Italia.

Матч между "Ромой" и "Барселоной" состоится 10 апреля.

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