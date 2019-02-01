Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании

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Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящих матчах против "Реала" в рамках Кубка Испании.

"Нас ждет зрелищное противостояние клубов, которые сражаются за победу в Примере и Лиге Чемпионов. "Реал" не очень хорошо начал чемпионат, однако сейчас все изменилось, поэтому я жду трудных поединков" - приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что первая игра 1/2 финала Кубка Испании состоится 6 февраля, а ответная - 27 февраля.

Напомним, что первое Эль Класико в этом сезоне завершилось разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.

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