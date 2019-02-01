Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящих матчах против "Реала" в рамках Кубка Испании.
"Нас ждет зрелищное противостояние клубов, которые сражаются за победу в Примере и Лиге Чемпионов. "Реал" не очень хорошо начал чемпионат, однако сейчас все изменилось, поэтому я жду трудных поединков" - приводит слова Вальверде Marca.
Отметим, что первая игра 1/2 финала Кубка Испании состоится 6 февраля, а ответная - 27 февраля.
Напомним, что первое Эль Класико в этом сезоне завершилось разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.
Читайте также: "Барселона" сыграет с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" объявила о продаже Алькасера в дортмундскую "Боруссию"
-
Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании
-
То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна
-
Форвард сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии
-
Тухель недоволен работой ПСЖ на трансферном рынке
-
Определились кандидаты на приз лучшему футболисту января в АПЛ
-
Стало известно, сколько агент Паредеса заработал на трансфере игрока в ПСЖ
-
Футболисты "Спартака" провели мини-турнир на точность ударов
-
Сарри находится под угрозой увольнения
-
"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником
-
"Фиорентина" собирается выкупить игрока "Севильи"
-
Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"
-
Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"
-
"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Катар - победитель Кубка Азии 2019 года
-
Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды
-
"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги
-
"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12