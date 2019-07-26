Вальверде подтвердил намерение "Барселоны" усилиться левым защитником

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Вальверде подтвердил намерение "Барселоны" усилиться левым защитником

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о планах клуба подписать нового левого защитника.

"У нас действительно были некоторые проблемы на левом фланге обороны. Поэтому есть вероятность, что мы усилим эту позицию. Мы будем работать на рынке до последнего дня трансферного окна. Посмотрим, что произойдёт", - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что "сине-гранатовые" ищут дублёра для Жорди Альбы.

По данным СМИ, каталонцы заинтересованы в приобретении фулбека "Бетиса" Хуниора Фирпо.

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