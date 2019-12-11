Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Интером"

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Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Интером"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о победном матче Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1).

"Мы очень рады, так как соперник был сильный. Играли на победу. Наши футболисты показали отличные способности конкурировать.

Фати прирожденный бомбардир. У него были небольшие болевые ощущения, но мы хотели дать ему немного игрового времени

Мы обязаны выиграть Лигу Чемпионов. Хотим побеждать в каждом матче", - сказал Вальверде.

После 6 туров группового этапа "Барселона" набрала 14 баллов и прошла в плей-офф турнира. "Интер" продолжит выступать в Лиге Европы.

А еще:  "Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Боруссия" переиграла "Славию"| http://soccernews.ru
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