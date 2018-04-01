Вальверде подвёл итоги матча с "Севильей"

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Вальверде подвёл итоги матча с "Севильей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после матча 30-го тура испанской Примеры против "Севильи".

"Чемпионат ещё не окончен. Мы будем бороться до конца. Мы продемонстрировали завидную настойчивость, чтобы добиться своей цели. Мы рады, что у команды такой дух. Месси является ключевым игроком каждый раз, когда он касается мяча. Я планировал выпустить его на поле во втором тайме, чтобы Лео почувствовал игровой ритм" - приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.

Не пропустите видеообзор матча "Севилья" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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