Вальверде подвёл итоги матча со "Славией"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (0:0).
"Этот матч точно не назовешь лучшей игрой "Барселоны". На нас очень давят и мы должны отвечать. "Славия" плотно оборонялась, нам было сложно прорваться и забить гол.
Плохо, что футболистам "Барселоны" не удалось создать больше опасных моментов, но работали мы как команды, единое целое", - сказал Вальверде.
После 4-х туров "Барселона" с 8 баллами лидирует в группе F. 27 ноября сине-гранатовые сыграют с "Боруссией".
А еще: "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5