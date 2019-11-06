Вальверде подвёл итоги матча со "Славией"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (0:0).



"Этот матч точно не назовешь лучшей игрой "Барселоны". На нас очень давят и мы должны отвечать. "Славия" плотно оборонялась, нам было сложно прорваться и забить гол.



Плохо, что футболистам "Барселоны" не удалось создать больше опасных моментов, но работали мы как команды, единое целое", - сказал Вальверде.

После 4-х туров "Барселона" с 8 баллами лидирует в группе F. 27 ноября сине-гранатовые сыграют с "Боруссией".

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