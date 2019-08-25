Вальверде подверг критике Гризманна



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил недовольство игрой французского нападающего Антуана Гризманна в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (0:1).

"Гризманн не произвел большого впечатления своей игрой в матче с "Атлетиком". Он не отдавался игре так, как может. Мы ждем от него большего. Он должен больше брать инициативу на себя и обострять игру. Впрочем, он только начинает свой путь в "Барселоне". Надеюсь, что в дальнейшем Гризманн будет играть лучше", - приводит слова Вальверде AS.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" нынешним летом из мадридского "Атлетико". Каталонский клуб выплатил за него полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" хотел получить за француза еще 80 миллионов евро, обвиняя "Барселону" в переговорах с ним в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов. Впрочем, через некоторое время "матрасники" отказались от претензий к каталонцам.

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