Вальверде подверг критике Гвардиолу

Наставнику "Барселоны" Эрнесто Вальверде пришлись не по душе действия Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что коуч "Манчестер Сити" лично общался с хавбеком "Аякса" Френки де Йонгом до того, как он выбрал "Барселону".

"Тренеру нельзя контактировать с футболистом, у которого есть соглашение с другим клубом. Я бы так не поступил, однако каждый поступает как считает нужным" - приводит слова Вальверде AS.

Напомним, что де Йонг подписал с "Барселоной" соглашение до 2024 года, однако до конца сезона он будет выступать за "Аякс".

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