Вальверде похвалил команду после поражения от "Эспаньола"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде доволен игрой своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с "Эспаньолом" (0:1).

"Игра моей команды мне достаточно понравилась. Можно сказать, что мы показали весьма достойный футбол. Но на этом поле было сложно играть в комбинационный футбол. Мы старались делать то, что знаем, и нужно смириться с этим результатом. Соперник проделал черновую работу и оборонялся. Так что нужно их поздравить", - сказал он.

Ответная игра между этими командами состоится 25 января. | soccernews.ru