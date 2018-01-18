Вальверде похвалил команду после поражения от "Эспаньола"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде доволен игрой своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с "Эспаньолом" (0:1).
"Игра моей команды мне достаточно понравилась. Можно сказать, что мы показали весьма достойный футбол. Но на этом поле было сложно играть в комбинационный футбол. Мы старались делать то, что знаем, и нужно смириться с этим результатом. Соперник проделал черновую работу и оборонялся. Так что нужно их поздравить", - сказал он.
Ответная игра между этими командами состоится 25 января. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|18
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|19
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|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11