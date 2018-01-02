Вальверде похвалил Паулиньо и Вермалена

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко отозвался о двух игроках своей команды Паулиньо и Томасе Вермалене.

"Многие сомневались в Паулиньо, когда он приехал. Он игрок с не таким стилем, как у остальных. Он неожиданно входит в зону соперников и обладает невероятной эффективностью. Он хорошо играет с Месси и Суаресом в завершении атак.

Я всегда знал, что Вермален - сильный игрок, который может помочь нам и улучшить свою работу. В сложных матчах против "Валенсии" и "Реала" он убедил в этом меня и всех остальных" - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний Паулиньо сыграл за "Барселону" 22 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. В активе 32-летнего Вермалена 8 игр во всех турнирах.

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